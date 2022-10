'Os sertanejos vivem uma outra realidade', diz Ludmilla

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Vestida como uma rainha africana, Ludmilla falou sobre o apoio dos sertanejos à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a passagem pelo tapete vermelho do Prêmio Multishow, na noite desta terça-feira (18). Ela estava acompanhada da esposa Bruna Gonçalves.

"Acho que a questão dos sertanejos apoiarem o outro candidato tem a ver com a realidade deles. Eles vivem uma realidade completamente diferente. Nós do funk e artistas que viemos da periferia estamos próximos das pessoas, do povão mesmo, que foi bastante atingido por esse governo. É L de Lula", disse.

Um ano depois de boicotar o Prêmio Multishow por não ter sido indicada a Cantora do Ano, a funkeira Ludmilla comemora o reconhecimento este ano como uma das grandes estrelas da noite com seis indicações. "É muito gratificante, porque a gente trabalha muito e abdica de muita coisa, principalmente o sono perdido para entregar um conteúdo legal para as pessoas", disse.

Ludmilla aproveitou para explicar que o protesto do ano passado não foi feito por ela. "Na verdade eu estava falando da indústria musical e hoje chegar aqui no prêmio com tantos dos meus, tantas pessoas brilhando vendo seu reconhecimento e ser indicada."