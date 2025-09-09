   Compartilhe este texto

Orgulho Nerd em SP tem pré-lançamento do filme 'Ne Zha 2' e painel com dubladores

Por Folha de São Paulo

09/09/2025 23h30 — em
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O evento Orgulho Nerd chega a segunda edição no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no parque Ibirapuera. Marcado para este sábado (13) e domingo (14), reúne cultura pop, games, música, literatura e tecnologia do mundo geek.

Um dos destaques da programação é o pré-lançamento do filme "Ne Zha 2: O Renascer da Alma", que será exibido no domingo, às 17h30, no Cine Tokyo. A continuação da animação chinesa, sucesso de bilheteria internacional, será apresentada antes da estreia nos cinemas brasileiros.

Antes da sessão, às 14h, o palco do evento recebe o painel com o elenco de dublagem do longa, que contará com Bianca Alencar (voz de Ne Zha), Mattheus Caliano (diretor de dublagem e voz do Cervo), Letícia Quinto (Rainha Ao Run), Gilberto Baroli (Rei Ao Qin), Ana Helena de Freitas (Garça) e Alexandre Maguolo (Ao Guang).

O fim de semana também terá concurso e desfile de cosplay (nos dois dias, às 15h). Dividido entre as modalidades "Desfile Interpretativo" e "Performance", o concurso avalia figurino, criatividade e presença de palco. As inscrições são gratuitas e seguem até sexta-feira (12). Os vencedores podem levar para casa impressoras 3D, máquina de costura e kits de ferramentas.

Nesta edição, os visitantes também receberão o Passaporte Orgulho Nerd SP, um item colecionável que pode ser carimbado em cada praça temática da festa. Além de ser preenchido com autógrafos, desenhos e mensagens.

A programação ainda inclui áreas dedicadas a jogos eletrônicos e de tabuleiro, RPGs, troca de cards e escape room temático. No Cine Tokyo, além da exibição do filme chinês, haverá quiz sobre personagens de anime e sessões com sonorização ao vivo. No palco principal, shows de artistas ligados ao universo geek e otaku, como Ricardo Cruz, ÉoDan e Ishida, completam a agenda.

O Artist Alley será ponto de encontro com quadrinistas, ilustradores e editoras independentes. Lojas especializadas, como Panini e Akiba Space, também participam.

