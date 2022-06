Oprah, Xuxa, Gaga e Madonna também foram vítimas de violência sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Karla Castanho, 21, publicou uma carta aberta neste sábado (25) em que relata ter sofrido um estupro e também que decidiu doar o bebê, fruto da violência, para adoção, seguindo todos os trâmites legais. Assumir ter sido vítima de abuso não é fácil, mas famosas como Xuxa, Oprah Winfrey, Lady Gaga e Madonna conseguiram se libertar dos traumas e revelar o que sofreram.

Em 2012, Xuxa contou que foi abusada sexualmente por mais de uma vez entre a infância e a adolescência. Ela deu seu depoimento ao quadro "O Que Vi da Vida", no programa Fantástico (Globo), e disse que não tinha contado antes por medo de as pessoas olharem para ela "de maneira diferente".

"Eu fui abusada, sei o que é isso, a gente sente vergonha, a gente acha que é culpada. Eu sempre achei que eu estava fazendo alguma coisa, que era a minha roupa", contou Xuxa, que prosseguiu: " Não foi uma pessoa, foram algumas, em momentos diferentes da minha vida. Eu me sentia mal, suja, errada."

No ano passado, Lady Gaga falou do episódio de violência sexual que sofreu na juventude. O desabafo foi feito no episódio de estreia do documentário "The Me You Can't See" ("O eu que você não pode ver", em tradução livre), criado pelo príncipe Harry e Oprah Winfrey para a Apple TV +. O programa buscava trazer discussões sobre a saúde mental.

Gaga foi estuprada quando tinha 19 anos e, assim como Klara Castanho, ela engravidou de quem a violentou. A gestação foi interrompida com um aborto. "Eu já trabalhava no ramo e um produtor me disse: 'tire a roupa'. E eu disse que não. Eu saí e eles me disseram que iriam queimar todas as minhas músicas. Eu congelei. Primeiro senti uma dor total, depois fiquei paralisada", disse.

"A pessoa que me estuprou me deixou grávida em uma esquina na casa dos meus pais, porque eu estava vomitando e enjoando. Fiquei trancada em um estúdio por meses." O estupro e todo o contexto que o envolve levaram Gaga a desencadear uma série de distúrbios psicológicos.

Oprah Winfrey, 67, revelou para o mesmo documentário os abusos sexuais que sofreu durante a infância. "Aos 9, 10, 11 e 12 anos, fui estuprada por meu primo de 19 anos. Eu não sabia o que era estupro. Certamente eu nem conhecia esta palavra."

Chorando, Oprah completou: "Eu não tinha ideia do que era sexo, não tinha ideia de onde vinham os bebês nem sabia o que estava acontecendo comigo. E eu mantive esse segredo. E é apenas algo que aceitei. Que uma menina não está segura em um mundo cheio de homens."

Já a cantora Madonna, 63, afirmou ter sido estuprada quando chegou a Nova York, no fim dos anos 1970. A informação foi publicada em um artigo assinado pela própria artista na revista "Harper's Bazaar", em 1995. "No primeiro ano fiquei sob a mira de uma arma. Fui estuprada no topo de um prédio para o qual fui arrastada com uma faca nas costas", escreve.

Madonna já havia mencionado o abuso em entrevista para a revista britânica "New Musical Express", em 1995. "[O estupro] Foi com um desconhecido. Eu era muito jovem e não conhecia ninguém. Foi uma experiência muito educativa. Embora tenha sido devastador, sei que fez de mim uma pessoa mais forte, uma sobrevivente."

O assunto veio à tona quando Madonna comentava seu livro 'Sex', lançado em 1992. Ele trazia fotos eróticas da cantora e de modelos. Em uma das imagens, ela aparece vestida com uniforme escolar, simulando estar sendo atacada por dois garotos. "Foi só uma fantasia. Fui estuprada e essa não é uma experiência que eu gostaria de transformar em glamour", afirmou à revista.