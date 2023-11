Onda de calor faz hamburgueria em São Paulo mudar horário de funcionamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A hamburgueria Generoso Burger, na Vila Buarque, região central de São Paulo, anunciou que, entre hoje (14) e quinta-feira (16), vai alterar seu horário de funcionamento devido à onda extrema de calor que vem atingindo a cidade desde a semana passada.

O espaço anunciou em post no Instagram que só abrirá a partir das 18h. O horário normal de funcionamento é às 12h. "Nosso ar condicionado garante que o salão fique agradável, mas a cozinha ainda fica quente demais e as chances de acidentes devido a fadiga do calor é bem grande [SIC]. Não tem água gelada e ventiladores que vençam chapa, 2 fritadeiras e caldeirão de óleo ligados ao mesmo tempo", diz a publicação.

Há quatro anos na região do Centro, o Generoso, comandado por Mário Rabelo e Victoria de Sá, funciona na parte de baixo do edifício Condomínio Edifício Martin Francisco, e oferece apenas um pequeno balcão para quem quiser comer no salão. A maioria dos pedidos são para viagem.

GENEROSO BURGER

Onde Condomínio Edifício Martin Francisco - r. Martim Francisco, 162, Vila Buarque, região central