Onça-pintada é flagrada descansando em árvore no Pantanal

Mesmo para quem mora no local há anos, cenas do tipo ainda surpreendem. "Nunca vou esquecer esse presente maravilhoso, ela era gigante", disse em entrevista ao g1.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo flagrou uma onça pintada em um momento relaxante durante o dia, em Coxim, em Mato Grosso do Sul, região que faz parte do Pantanal. O animal estava deitado no galho de uma árvore. Como diz o ditado, sob sombra e água fresca.

