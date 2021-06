Olivia Rodrigo volta ao topo e é acusada de plágio por Courtney Love

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora norte-americana Olivia Rodrigo, 18, que, segundo a MRC Data, braço de rastreamento da Billboard, voltou ao primeiro lugar nas paradas com o equivalente a 105.000 vendas nos Estados Unidos, foi acusada pela também cantora Courtney Love, 56, de plágio.

Segundo o The Guardian, Love pontuou semelhanças entre a capa do álbum "Live Through This" de sua banda Hole, com a imagem de divulgação de "Sour Prom", um show de Rodrigo que vai ao ar nesta terça-feira (29).

A ex-integrante da banda Hole publicou as artes de "Sour Prom" no Instagram com a legenda: "Descubra a diferença!". Tanto nas fotos de Rodrigo, quanto nas de Love, que foram feitas por Ellen von Unwerth, são apresentadas uma rainha do baile de formatura, com uma tiara, segurando flores e usando rímel manchado.

A cantora também escreveu no Facebook: "Roubar uma ideia original e não pedir permissão é rude. Não há como ser elegante nisso. Eu não estou brava. Isso acontece o tempo todo comigo. Mas isso foi péssimo".

A jovem também havia sido acusada semanas atrás por usuários do TikTok e Twitter de copiar a estética usada pela banda de indie-rock norte-americana Pom Pom Squad, em seu single "Good 4 U". Nas imagens, tanto Rodrigo quanto Mia Berrin, vocalista da banda, aparecem usando roupas de líder de torcida, pompons e longas luvas de látex.

Olivia Rodrigo se tornou um grande fenômeno adolescente no ano de 2021, com seu álbum de estreia "Sour". Cinco semanas após seu lançamento, o álbum já alcançou duas semanas no topo da parada de álbuns, e duas músicas, “Drivers License” e “Good 4 U,” lideraram a parada de singles Hot 100.

O pop-punk "Good 4 U" segue por cinco semanas no primeiro lugar na parada de singles do Reino Unido. Já "Drivers License", seu single de estreia passou nove semanas em primeiro lugar no início deste ano, e duas outras canções, "Deja Vu" e "Traitor", também alcançaram o Top 5 do Reino Unido.