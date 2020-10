Offset, marido de Cardi B, é detido nos EUA e transmite abordagem ao vivo na web

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Offset, 28, marido de Cardi B, 28, foi detido neste sábado (24) após um suposto desentendimento com pessoas que participavam de um comício a favor do presidente americano Donald Trump, em Beverly Hills, nos Estados Unidos. O músico transmitiu ao vivo em suas redes sociais a abordagem da polícia.

No vídeo, Offset se recusa a sair do carro, alegando que fazia isso porque os policiais estavam armados. Ao ser questionado sobre a denúncia de que teria apontado uma arma a pessoas que estavam na rua, ele afirma que a multidão bateu em seu carro com bandeiras. Ele ainda diz que é famoso e se identifica aos policiais.

Offset deixa o carro após alguns minutos de discussão com os policiais, e é algemado. Ele, no entanto, não chegou a ser preso, segundo o site TMZ. Ele foi apenas detido e liberado em seguida. Algumas publicações americanas chegaram a publicar que ele teria sido preso, o que foi negado posteriormente.

Segundo a polícia, quem foi preso é um primo de Cardi B, sob suspeita de por porte de armas. Apesar de não estar claro quem estava no carro com Offset, a cantora também postou imagens, neste sábado, em que mostra um comício do presidente Donald Trump, onde ela chega a afirmar que está com medo das pessoas.

Cardi B anunciou o divórcio de Offset no mês passado, mas acabou reatando semanas depois. Na ocasião, ela afirmou que não precisava de apoio dos fãs: "Eu estou bem. Quero que vocês saibam que eu não derramei nenhuma lágrima", afirmou ela.