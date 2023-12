'O que você faz para ser antirracista?', rebate Luísa Sonza ao receber crítica de fã

Luísa lamentou o ocorrido na série gravada. "Confesso que em algum momento eu demorei a ter entendimento disso porque eu sou pessoa privilegiada branca e estou sujeita a essa estrutura bosta e escrota", explicou. "Tomei consciência de tudo, no sentido de me aliar à causa antirracista, entender minha responsabilidade como pessoa branca, buscar investir na causa antirracista", disse.

A série da Netflix tem três episódios de 30 minutos cada um e conta a toda trajetória da cantora. A produção abordou a acusação de racismo feita contra Luísa, em 2020. Na ocasião, a cantora teria pedido que a Isabel Macedo de Jesus, hóspede de uma pousada em Fernando de Noronha, lhe trouxesse um copo d'água na piscina. A advogada afirmou que a intérprete de "A Dona Aranha" e "Iguaria" a confundiu com uma funcionária do estabelecimento por ela ser negra.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mal a série "Se Eu Fosse Luísa Sonza" foi lançada nesta quarta-feira (13), a cantora se envolveu em uma polêmica. Sonza foi questionada por uma seguidora, em tom de crítica, sobre o conteúdo da produção. Nos comentários do vídeo que ela divulgou trechos do documental, a fã perguntou: "Fala sobre o racismo que você praticou? Kkkk."

