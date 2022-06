O que tinha na mala? Veja o figurino de Anitta no Rock in Rio Lisboa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 29, se apresentou neste domingo (26) no Rock in Rio Lisboa. Ela foi um dos destaques da noite de encerramento do evento na capital portuguesa, que também teve como atrações Jason Derulo, HMB e Post Malone.

Enquanto cantava uma das músicas, Anitta pegou os óculos de um espectador emprestado. Na brincadeira, acabou quebrando o acessório, e se assustou no momento, mas voltou à esportiva em seguida.

Veja o figurino usado pela cantora:

MALA PERDIDA

A bagagem que Anitta preparou para a viagem havia sido extraviada, mas foi encontrada neste sábado e a cantora conseguiu receber os figurinos escolhidos para o Rock in Rio Lisboa a tempo. Há três dias, a cantora publicou nos stories de seu perfil no Instagram um desabafo em que lamentava o desaparecimento da mala onde estavam suas roupas e as de seus bailarinos, e dizia não ter o que vestir no palco.

"A companhia aérea não encontra. Não sei como não consegue achar uma mala imensa, cheia de fitas e de identificações", disse, em vídeo. Em seguida, ela se mostrou conformada com a possibilidade de ter que improvisar. "Não esperem looks. Esperem a entrega na dança, na alegria, no carisma. Vou beber shots para esquecer. Vamos seguir. Se tiver que ir pelada, eu vou. Faço pintura corporal".