O que fã-clubes de Taylor Swift planejam fazer durante os shows da cantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte do sucesso da "The Eras Tour", que a cantora Taylor Swift apresenta no Rio de Janeiro e em São Paulo nesta e na próxima semana, se deve aos seus fãs.

Os "swifties", como eles se apelidam, criaram uma série de condutas de comportamento para o show, com folhetos digitais que dizem o que deve ser feito na apresentação.

Fã-clubes se reuniram para definir as regras. Eles pedem, por exemplo, que o público grite "Brasil" na reta final da canção "Blank Space", e que atire confetes para o alto em "Long Live".

Há ainda o projeto Eras Lights BR, comandado por 12 voluntários, que vai distribuir pedacinhos de papel celofane verde, amarelo e azul para a plateia. A orientação é que os fãs coloquem o papel em frente à lanterna do celular e iluminem o estádio com as cores da bandeira brasileira durante a música "Champagne Problems".

Além disso, muitos fãs usam pulseiras de miçangas coloridas, inspiradas pela canção "You’re On Your Own, Kid". Na letra, Swift canta sobre um amor que nunca aconteceu, e diz "faça pulseiras da amizade, curta e aproveite o momento" como lição de moral.

Virou tradição ir ao show com os braços lotados dos acessórios, cujas miçangas formam nomes de músicas ou frases que remetem a Swift. Os fãs trocam os acessórios entre si.