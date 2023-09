'O pior já passou', diz filha de Mingau sobre estado de saúde do pai

O pior já passou: "Tenham em mente: o pior já passou. Independente da crença, é indiscutível que ele É, SIM, um milagre. Acredito na cura e restauração total da vida dele. Foram tantas e tantas coisas que poderiam ter dado errado e deram certo, mais do que imaginamos, que não me restam dúvidas de que tudo está caminhando pro melhor possível. Vamos agradecer pelo milagre e pedir por mais bençãos! Beijos".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Isabella Aglio, filha do baixista Rinaldo Amaral, o Mingau, do Ultraje a Rigor, foi aos stories de seu Instagram na noite de segunda (25) para atualizar o estado de saúde do pai, que segue internado após ser baleado na cabeça, no início de setembro.

