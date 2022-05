'O Menino Maluquinho' estreia no Teatro Amazonas neste fim de semana

Manaus/AM - A obra “O Menino Maluquinho”, criado pelo cartunista Ziraldo, na década de 1980, ganhou adaptação em tiras e quadrinhos, filme, cantata e, no 24º Festival Amazonas de Ópera (FAO), inspirou a montagem do compositor e maestro Ernani Aguiar.

Com um elenco 100% amazonense, a ópera estreia neste domingo (15), às 17h, no palco do Teatro Amazonas, no Centro.

O FAO chega a sua 24ª edição com montagens diferenciadas, dentre as quais a do clássico infantil, encenada por artistas locais, com a participação do Coral Infantil e Infantojuvenil do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro.

O ator Davi Lucas vive o Menino Maluquinho, e a direção da montagem é de Matheus Sabbá.

O figurino da montagem é assinado por Melissa Maia, confeccionado com 80% de tecidos recicláveis, pelas mãos de 50 costureiras que trabalham no Centro Técnico de Produção (CTP).

Por dentro da história – “Uma infância cheia de amor, uma criança com a imaginação aflorada e um mundo transformado pela visão livre do Menino Maluquinho, traz a ópera escrita por Ernani Aguiar”, adianta Ligiana Costa, dramaturgista do FAO.

O clássico infantil, em formato de ópera, conta ainda com a namorada de Maluquinho, Julieta, e o melhor amigo dele, Bocão, interpretados por Lunna e Thaylon, ambos artistas do Liceu Claudio Santoro.

“A ópera narra a trajetória de um menino que tem a capacidade de brincar com o tempo. Maluquinho é um menino alegre, cheio de imaginação e que adora aprontar e viver aventuras com os amigos. Uma das manias do personagem é usar um panelão na cabeça”, acrescenta Ligiana, que, no dia da estreia, vai comandar um bate-papo com o diretor da ópera, Matheus Sabbá, às 16h, no palco do Teatro Amazonas.

A montagem de Ziraldo tem ainda apresentações nos dias 21 e 28 de maio, ambas no Teatro Amazonas, às 19h. A classificação é livre, e os ingressos estão à venda na www.bilheteriadigital.com e na bilheteria do Teatro Amazonas.