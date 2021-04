'O golpe que me deram', Henri Castelli assume namoro com modelo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Henri Castelli, 43, assumiu namoro com a influenciadora e modelo Sabrina Caminski em um vídeo em que aparece a beijando. Na última segunda-feira (12), ele foi surpreendido pela namorada que foi até a porta de seu prédio com um buquê de flores, vinho e chocolates.

"Olha o golpe que me deram! Foi demais", escreveu o ator nesta terça-feira em seus Stories. Nos vídeos publicados, Castelli mostra a chegada de Caminski em seu prédio, que disse: "A surpresa sou eu". As imagens foram gravadas por Larissa Mendes, uma amiga do casal.

O ator e a modelo então se beijam. "Eu adorei muito, você conseguiu, pimentinha. Me deu a volta bonito", brincou o ator na legenda. "Parte da surpresa está aqui, perto de mim", completou Castelli, que mostrou o presente que recebeu.

Castelli também comentou sobre o Dia do Beijo, comemorado nesta terça-feira (13). "Falaram que hoje era Dia do Beijo. Sei lá, precisa atualizar, né? Donde estás, pimentinha?", brincou o protagonista da novela "Flor do Caribe" (2013).

Em fevereiro o artista comemorou seu aniversário e afirmou que ainda se recuperava das lesões em seu rosto, na região do maxilar, após ter sido agredido no final do ano passado em Alagoas, durante uma briga. Ele optou por comemorar o aniversário em casa, ao lado de seu filho Lucas e sua mãe.

"Estou na minha casa. Aliás, tenho, nos últimos tempos, por conta da covid e pelo acidente que sofri, estou aqui dentro de casa. Mas hoje é um dia especial, meu aniversário", disse em suas redes sociais.