'O amor continua', diz Fernanda Lima sobre saída da Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (15), Fernanda Lima usou as redes sociais para anunciar o encerramento do seu contrato com a Globo. Foram 17 anos de vínculo fixo e a atriz antecipou que existe a possibilidade de futuros trabalhos na emissora com outros formatos de compromisso. Ela negou qualquer atrito com a direção da casa e agradeceu a parceria.

"Depois de 17 anos juntos, resolvemos abrir a relação. O amor continua, agora com outros arranjos. Sim, meu contrato com a Globo chegou ao fim e é hora de outros voos. Agradeço a emissora por todas as belezas que construímos juntos", escreveu a também apresentadora em uma publicação com vários momentos na casa.

Fernanda começou sua carreira na emissora com a personagem Ankita, na novela "Desejo de Mulher" (2002). Três anos depois, ela foi chamada para cobrir a licença-maternidade de Angélica na apresentação do Vídeo Game e, em seguida, foi protagonista da novela 'Bang Bang'. Em 2006, também foi uma das estrelas de "Pé na Jaca" ao lado de Juliana Paes, Deborah Secco, Marcos Pasquim e Murilo Benício.

Também em 2006, ela começou como apresentadora da casa o especial Por Toda Minha Vida, com direção de Ricardo Waddington. Até que em 2009, Fernanda se destacou com seu programa Amor e Sexo, que ficou no ar por nove anos e ainda apresentou outros realities, como Superstar e PopStar. Desde do ano passado, ela comanda o Bem Juntinhos, exibido pelo GNT, ao lado do marido Rodrigo Hilbert.