'Nunca quis me encaixar', diz Juju Salimeni sobre tendência da magreza

"E talvez seja algo que não fosse acontecer com o Edu Sterblitch, com o Carioca? Se eles recusassem fazer algo, eles não iam ser desligados", refletiu a ex-BBB.

Juju, então, concordou com a apresentadora dizendo que as pessoas querem fazer uma lavagem cerebral na cabeça das outras.

"Uma vez ouvi de uma pessoa: 'Você só é gostosa, porque está de biquíni, porque se colocar uma roupa, fica gorda'. É absurdo. Se você estivesse inchada no programa [Pânico na TV], até gravava, mas o cara te deixava o tempo inteiro lá no canto", contou Juju.

