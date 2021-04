Now United lança no Fantástico 'Baila', música em homenagem ao Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inspirado na cultura brasileira, grupo Now United vai lançar o clipe da nova música "Baila" no Fantástico. A informação foi publicada no Twitter oficial do jornalístico nesta sexta (23).

"Chamando todos os Uniters!!! Neste domingo o grupo mais internacional do mundo lança o clipe 'Baila' durante o Fantástico. Fique ligado, dance e cante junto com Now United", dizia a mensagem publicada no perfil oficial do programa.

Representante brasileira no grupo internacional, Any Gabrielly também gravou um vídeo para falar sobre o lançamento mundial do novo clipe no Fantástico. O clipe de "Baila" foi gravado em Los Angeles e a letra da música é inspirada em lembranças e momentos dos integrantes do grupo no país.

No vídeo, os integrantes do Now United aparecem com uniformes nas cores verde, amarela e azul, em referência à bandeira do Brasil. "Vocês vão poder sentir a energia brasileira na coreografia e no clipe. Espero que vocês gostem. Eu estou super orgulhosa!, disse Any Gabrielly.

O Now United foi criado em 2017 e conta com mais de 100 milhões de seguidores em redes sociais. O grupo é formado por membros de vários países, como México, Brasil, Coreia do Sul, Rússia, Reino Unido, Filipinas, EUA e Alemanha.