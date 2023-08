Novo número 1 do jornalismo da Globo torce para o Flamengo, 'faz-tudo' nas bastidores e tem filha atriz

ARACAJU, SE E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Novo número 1 do jornalismo da Globo, Ricardo Villela teve sua promoção celebrada internamente após o anúncio realizado pela emissora nesta terça-feira (29). Na empresa desde 2005, Villela já era um faz-tudo no setor, especialmente desde o início do ano, quando gerenciou pessoalmente demissões que foram realizadas em abril e maio para reduzir custos.

Foi Villela quem viajou para as redações de Brasília, Recife e São Paulo para explicar e acalmar ânimos de quem temia ser dispensado. Especialmente na capital federal, onde havia sido diretor de redação entre 2013 e 2019, antes de virar o número dois da empresa, Villela construiu uma relação curiosa. Foi Villela quem mais defendeu o aumento da cobertura política na empresa.

Villela contratou nomes considerados primordiais na cobertura política da Globo atualmente, como a apresentadora Andréia Sadi e a repórter Isabela Camargo. Ele também deu mais espaço para profissionais em crescimento na sua época, como Camila Bomfim, hoje âncora do Conexão, na GloboNews.

Além de gostar de política, funcionários o descrevem como um executivo que tem "total conhecimento de conteúdo". Villela também dialoga bem com todos os profissionais de redação, conversando pessoalmente com grandes executivos, mas também com repórteres, produtores e até parte da área técnica.

Sua passagem por Brasília deixa saudades em colegas que estão lá até os dias de hoje e sabem da sua importância para o crescimento da sucursal do Distrito Federal.

Outro ponto que chama a atenção é que Villela também é antenado em plataformas digitais e streaming, e sacou que investir em produtos exclusivos para plataformas seria uma tendência para o futuro da Globo. Villela autorizou investimentos em documentários exclusivos e podcasts.

Na Globo, não se esperam grandes mudanças em cargos fortes de comando com Ricardo Villela à frente dos trabalhos diários. Ajustes na apresentação de programas, porém, são esperadas para o ano que vem. O foco da Globo, no entanto, será a cobertura das Eleições municipais, previstas para outubro de 2024

TORCEDOR DO FLAMENGO E FILHA ATRIZ

Na vida pessoal, Ricardo Villela é bastante discreto. Ao contrário de Ali Kamel, que era uma figura conhecida por escrever livros e por entrevistas concedidas, Villela se mantém reservado e pouco apareceu externamente nos últimos anos. Com 51 anos de idade, Ricardo Villela nasceu no Rio de Janeiro, onde vive até hoje.

Filho do engenheiro civil Eduardo Cortes Villela e da paleontóloga Claudia Gutterres Villela, Ricardo iniciou sua trajetória profissional na imprensa escrita. Depois de um estágio na assessoria de imprensa da editora Relume Dumará, passou pelas redações do Jornal do Brasil e das revistas Veja e Playboy até entrar na Globo, em 2005.

Torcedor do Flamengo, Villela costuma ser visto no Maracanã em jogos do clube rubro-negro. O executivo é casado com a também jornalista Gisela Sekeff, com quem tem dois filhos adolescentes. Recentemente, abriram uma loja de doces no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro.

Uma filha de Villela, inclusive, segue a carreira artística: trata-se de Laís Villela, de 15 anos. A atriz fez parte do elenco do filme "Turma da Mônica - Lições" (2019), onde viveu a personagem Marina. Laís também foi protagonista da peça "Annie", musical de sucesso com direção de Miguel Falabella.