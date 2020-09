Novo jogo para celular do grupo de K-pop BTS está disponível para download

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maior empresa de jogos para dispositivos móveis da Coreia do Sul, Netmarble, anunciou nesta quinta-feira (24) que o "BTS Universe Story", um novo game de interação social baseado nos astros do grupo de k-pop BTS, já está disponível para download gratuito na App Store e na Google Play em todo o mundo.

Esta não é a primeira vez que o grupo de k-pop ganha um game para celular em colaboração com a Netmarble. Em junho de 2019, o "BTS WORLD" fez sucesso entre os fãs dos músicos. A diferença para o novo game é que ele funciona com a criação de histórias interativas usando os próprios membros do BTS e podendo direcionar os rumos de cada episódio como preferir.

A interação com outros jogadores e a realidade aumentada que transporta os ídolos para dentro da sua casa com apenas alguns cliques devem ser os trunfos da brincadeira. O F5 já testou o novo jogo. Veja o relato dessa experiência aqui.

Para comemorar o lançamento, a Netmarble anunciou um evento de sete dias com uma recompensa de 30 Joias. Os jogadores podem receber também várias recompensas dentro do jogo, como uma camiseta ou um tema do "Criação de História", por criar uma história que receba um número específico de likes de outras pessoas.