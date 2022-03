Novo filme do Batman domina os cinemas, que só têm outras duas estreias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sombrio ou bonachão, de látex ou de armadura, Batman já apareceu de diversas formas nas telonas, mas é a primeira vez que um vampiro notório assume a capa do justiceiro. Robert Pattinson ficou carimbado como o Edward da saga "Crepúsculo". mas já mostrou que sabe atuar —e muito— em filmes como "Cosmópolis" e "Bom Comportamento".

Agora, ainda em busca de sangue, encarna o bilionário Bruce Wayne em suas investigações e brigas pela tenebrosa Gotham City no filme que estreia nesta quinta (3).

Sob a direção de Matt Reeves, célebre pelos últimos filmes de "Planeta dos Macacos", o cruzado de capa aparece em seus primeiros anos de atuação, tendo de rastrear o terrível Charada —vivido por Paul Dano—, que está cometendo uma série de assassinatos na cidade.

Reverenciando a crueza de um "Taxi Driver" e a adrenalina investigativa e grotesca de "Se7en - Os Sete Crimes Capitais" e "Zodíaco", o longa tem ainda Zoë Kravitz como a Mulher-Gato, Colin Farrell como o Pinguim, John Torturro como Carmine Falcone, além do primeiro comissário Gordon vivido por um ator negro, Jeffrey Wright. Não é pouco para este filme de quase três horas que abre o ano para o subgênero do super-heróis, que ainda terá "Morbius" e "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura".

No espectro oposto, Céline Sciamma —a não menos competente diretora de "Retrato de uma Jovem em Chamas"— lança uma história curta, de apenas 70 minutos, protagonizada por duas crianças de oito anos. São irmãs gêmeas, Joséphine e Gabrielle Sanz, que assumem o papel de mãe e filha de maneira inusitada.

Nelly acaba de perder a avó e encontra, ao brincar no bosque, uma menina chamada Marion, assim como sua mãe. Após o aclamado romance lésbico anterior, Sciamma retorna ao universo que a consagrou em longas como "Tomboy" e "Garotas".

Por fim, o outro lançamento é "No Ritmo da Vida", no qual um neto decide cuidar da avó enquanto busca novos rumos como drag queen em um pequeno bar. Além de um drama LGBTQIA+, oferece uma reflexão entre a juventude e o fim da vida.

*

Batman

O Homem-Morcego retorna em uma nova aventura. Depois do universo bagunçado dos filmes de Zack Snyder, o mascarado vivido por Robert Pattinson está no começo da carreira, ainda aprendendo a lidar com o crime em Gotham e conquistando seus antagonistas. Dessa vez, o Charada de Paul Dano é o vilão de destaque, que está assassinando em série personalidades importantes da cidade. O ex-galã vampiro de "Crepúsculo" terá a ajuda da Mulher-Gato de Zoë Kravitz.

EUA, 2022. Direção: Matt Reeves. Com: Robert Pattinson, Zoë Kravitz e Paul Dano. 12 anos

Pequena Mamãe

Depois do aclamado "Retrato de uma Jovem em Chamas", a diretora Céline Sciamma retorna ao universo da infância e adolescência que a consagrou com os cults "Tomboy" e "Garotas". Dessa vez, com um pé no sobrenatural, ela coloca as atrizes Joséphine e Gabrielle Sanz, irmãs gêmeas, interpretando uma mãe e uma filha. Compartilhando essa mesma aparência de 8 anos, as duas vão encenar, com muita delicadeza, uma amizade única.

França, 2021. Direção: Céline Sciamma. Com: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse. 10 anos

No Ritmo da Vida

Esse drama LGBTQIA+ fala sobre a velhice ao unir um neto que decide cuidar da sua avó, em uma pequena cidade, enquanto busca novas perspectivas como drag queen em um bar. A cativante Cloris Leachman, vencedora do Oscar em 1971 por "A Última Sessão de Cinema", faz a idosa Margaret, que reluta à ideia de ir para um asilo.

Canadá, 2020. Direção: Phil Connell. Com: Cloris Leachman, Thomas Duplessie, Linda Kash. 14 anos