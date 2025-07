Novo filme com Leonardo DiCaprio anuncia parceria com famoso game 'Fortnite'

Embora maiores informações não tenham sido divulgadas, a ação deve trazer para o game outros personagens, e itens customizáveis, baseados no longa de Anderson, já que o filme e o game possuem semelhanças no que diz respeito a combates armados.

A página oficial do longa no Instagram divulgou um breve teaser. A cena mostra o personagem de DiCaprio, representado como avatar do jogo, armado enquanto atende a um telefonema num orelhão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo filme de Paul Thomas Anderson, "Uma Batalha Após a Outra", terá uma parceria com o game "Fortnite". O anúncio foi feito nesta quinta-feira (24), junto da divulgação de um novo trailer do longa.

