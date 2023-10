Novo 'Exorcista' e 'Uma Fada Veio me Visitar', com Xuxa, estreiam em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (12), cinco filmes estreiam nos cinemas de São Paulo. Entre os mais esperados estão "O Exorcista - O Devoto", que chega às telonas 50 anos depois do longa original, e "Uma Fada Veio me Visitar", com protagonismo da Xuxa.

Confira, a seguir, a lista completa de estreias na capital.

BLACKBERRY

Mostra a ascensão e o trágico declínio do primeiro smartphone do mundo, que em 1996 transformou a forma como as pessoas se comunicam. No entanto, em poucos anos, segredos obscuros, disputas pessoais e a chegada do iPhone ameaçam seu sucesso.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Matt Johnson.

Com: Jay Baruche, Glenn Howerton e Cary Elwes.

10 anos

O EXORCISTA - O DEVOTO

A sequência do clássico do terror é lançada 50 anos depois do filme original. Na trama da continuação, duas amigas somem por dias e, ao serem encontradas, têm um comportamento estranho. Quando são internadas em um hospital, uma enfermeira lembra de uma história semelhante. Ellen Burstyn, que estava no filme de 1973, também integra o elenco atual.

Estados Unidos, 2023.

Direção: David Gordon Green.

Com: Lidya Jewet, Olivia Marcum, Ann Dowd e Ellen Burstyn.

16 anos

UMA FADA VEIO ME VISITAR

Depois de quatro décadas congelada, a Fada Tatu é escolhida para a missão de fazer Luna e Lara, duas garotas que se odeiam, virarem melhores amigas. Enquanto a fada, interpretada por Xuxa, se adapta aos tempos atuais, percebe que os problemas da adolescência continuam os mesmos.

Brasil, 2023.

Direção: Vivianne Jundi.

Com: Xuxa Meneghel, Tontom Périssé, Zezeh Barbosa e Dani Calabresa.

10 anos

MEU NOME É GAL

Retrato sobre a cantora baiana, o filme mergulha no momento em que a tímida Gracinha se torna Gal Costa, interpretada pela atriz Sophie Charlotte. Como pano de fundo estão os anos de ditadura militar e o surgimento do Tropicalismo, que ajudaram a dar forma a uma das maiores cantoras brasileiras.

Brasil, 2023.

Direção: Lo Politi e Dandara Ferreira.

Com: Sophie Charlotte, Rodrigo Lelis e Dandara Ferreira.

16 anos

QUANTOS DIAS QUANTAS NOITES

O documentário coloca em pauta a revolução da longevidade no Brasil. No filme, especialistas e pensadores debatem os dilemas surgidos com a passagem dos anos. Assuntos como o aumento da expectativa de vida e a desigualdade entre os gêneros são discutidos.

Brasil, 2023.

Direção: Cacau Rhoden.

10 anos