Novo boletim médico diz que Kayky Brito segue em estado grave; ator está sedado

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O hospital Copa D'or divulgou nota neste domingo (3) com atualizações do estado de saúde do ator Kayky Brito, que foi atropelado no último sábado (2). Segundo o documento, o intérprete está "sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI".

Um novo boletim só deverá ser divulgado nesta segunda-feira (4). A família do ator o visitou no hospital Copa D'dor, onde ele está internado desde o último sábado (2). Sandra Brito, sua mãe, foi ao local com o padrasto e o cunhado do interprete de Bernadete, da novela "Chocolate com Pimenta" (2003).

Sandra falou rapidamente com a imprensa e disse que está otimista com o que recebeu no hospital. "Agradeço as orações de todos, estamos confiantes na recuperação", comentou a mãe do ator, sem dar maiores detalhes.

Sandra estava com uma bota ortopédica porque ainda se recupera de um acidente de carro que sofreu em julho com o seu marido.

Sandra Brito também se pronunciou no Instagram sobre o caso. Ela desmentiu informações maldosas, disse que o ator segue vivo e que logo menos sairá do hospital com vida.

"Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas... Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração. Fiquei em choque como no dia do meu acidente, ajoelhei e conversei com Deus. Por que?", desabafou Sandra.