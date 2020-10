Novela 'Brega & Chique', sucesso na década de 1980, chega ao Globoplay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso no final da década de 1980, a novela "Brega & Chique" chega nesta segunda-feira (26), a partir das 19h, no Globoplay. Dirigida por Jorge Fernando e escrita por Cassiano Gabus Mendes, a novela tinha no elenco nomes como Marilia Pera (1943-2015), Glória Menezes, Jorge Dória, Marcos Paulo (1951-2012), Nívea Maria e Raul Cortez (1932-2006).

De acordo com o ator Marco Nanini, que na história interpretava Montenegro, a trama foi uma das mais marcantes em sua carreira. "Éramos muito amigos e nos divertíamos muito fazendo essa novela. Conviver e contracenar com esse elenco maravilhoso foi um excelente exercício de interpretação", diz ele.

A novela conta a história de duas mulheres que se tornam amigas sem saber que eram casadas com o mesmo homem. A esposa oficial do rico empresário Herbert Alvaray (Jorge Dória) é a rica e fútil Rafaela Alvaray (Marília Pêra), mãe de Ana Cláudia (Patrícia Pillar), Teddy (Tarcísio Filho) e Tamyris (Cristina Mullins).

Já a segunda família de Herbert é formada por Rosemere da Silva (Glória Menezes) e a Marcia (Fabiane Mendonça), filha do casal. Simples e batalhadora, Rosemere mora em um bairro da periferia de São Paulo e mantém a casa e a família com dificuldades.

Para escapar da falência, Herbert simula a própria morte e foge do país, abandonando sua família legítima. Ele deixa uma boa quantia em dinheiro para Rosemere. Seu amigo Montenegro (Nanini) é a única pessoa que sabe de seus planos. "Eu apostei num personagem que tivesse, por temperamento, a discrição. Quieto e sempre gentil com os outros. E deu muito certo. O humor também foi um fator importante nessa novela, conquistou os telespectadores. Foi um trabalho abençoado que todos adoraram fazer", revela o ator.

Rafaela e Rosemere acabam por se conhecer, porém, não sabem ter o mesmo marido. Passado algum tempo, Herbert faz uma plástica e retorna ao país bem diferente e com nova identidade.