Nova sequência de 'Borat' da Amazon Prime, ganha trailer provocativo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon Prime disponibilizou nesta quinta-feira (1) o trailer oficial da sequência do sucesso "Borat", protagonizado por Sacha Baron Cohen, 48. A data de estreia também foi divulgada, e está prevista para dia 26 de outubro.

O longa mistura humor escrachado e críticas contundentes à sociedade americana e será lançado as vésperas da das eleições presenciais dos Estados Unidos que acontecem no dia 3 de novembro. Borat é um jornalista cazaque estúpido e retrógrado,grande admirador dos Estados Unidos, que busca fazer um documentário sobre o país.

Segundo o site especializado Deadline, a sequência de "Borat" dirigido por Jason Woliner, foi filmada neste verão com uma pequena equipe depois que as restrições relacionadas à pandemia do coronavírus nos EUA e em outros lugares foram flexibilizadas.

No ano de 2006, o filme "Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América", causou comoção e arrecadou mais de US$ 260 milhões (R$ 1,464 bilhão no câmbio atual). Foi ainda indicado ao Oscar na categoria de melhor roteiro.

Depois de Borat, Sacha Baron Cohen especializou-se em parodiar pessoas anônimas ou famosas ao incorporar diferentes personagens, desde o suposto rapper Ali G até o apresentador homossexual austríaco Brüno.

Em 2018, ele adotou esse conceito em um programa que causou polêmica, "Who is America?" (Quem são os Estados Unidos?), em que várias figuras políticas foram expostas. A produção levou à renúncia de um parlamentar pelo estado da Geórgia.

Além de atuar, Sacha Baron Cohen participa do roteiro e produção criativa da nova sequência de "Borat".