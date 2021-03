Nova música de Drake gera rumores sobre possível romance com Kim Kardashian

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova música do cantor Drake, 34, provocou especulações sobre a possibilidade de já ter havido um romance entre ele e a empresária e influenciadora Kim Kardashian, 40. A canção, que se chama "Wants and Needs", faz parte do novo EP do rapper, "Scary Hours 2", lançado na sexta-feira (5).

A menção ao possível affair está em um trecho em que Drake chama Kanye West, 43, pelo apelido Yeezy. "Sim, eu provavelmente deveria me conectar com Yeezy, eu preciso de um pouco de Jesus. Mas assim que começasse a confessar meus pecados, ele não acreditaria em nós", diz a música.

Kim é casada com Kanye West desde 2014 e juntos eles têm quatro filhos -North, 7, Saint, 5, Chicago, 3, e Psalm, 1. Após meses de especulação sobre uma crise na união, a socialite pediu o divórcio em fevereiro deste ano.

Essa não é a primeira vez que fãs apontam um possível relacionamento entre Kim e Drake. Em 2018, também houve rumores de que outro sucesso de Drake, "In My Feelings", se referia a ela. No refrão, o cantor pergunta: "Kiki, você me ama?". Na época, a empresária negou que fosse a Kiki da música.

Kim Kardashian também deverá inspirar algumas músicas no próximo álbum de Kanye West, já que ele deve abordar o fim do seu relacionamento. Segundo o jornal The Sun, o artista está reescrevendo muitas das faixas do seu disco "Donda", que era esperado para julho do ano passado e foi adiado.

Já em relação à separação, o site TMZ afirmou nesta semana que Kim vai ficar com a mansão do casal em Hidden Hills, na Califórnia. A propriedade é avaliada em cerca de US$ 20 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 112 milhões, na cotação atual, e é a residência principal da família.