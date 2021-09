'Nosso mais novo amor', afirma Thaeme sobre nascimento de segunda filha

Thaeme anunciou que estava esperando o segundo filho no dia 1º de abril. Ela e o marido, Fábio Elias, com quem é casada desde 2015, já são pais de Liz, 2.

"A primavera chegou e com ela o nosso mais novo amor (e que AMOR! )... Só tenho a agradecer por todo carinho com a nossa família!", escreveu na legenda das imagens.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nasceu na madrugada desta quinta (23) Ivy, a segunda filha de Thaeme e Fábio Elias. A cantora, da dupla com Thiago, publicou fotos da bebê no Instagram.

