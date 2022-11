'Nós nos tornamos mais ousados em meio ao brilho', diz Michelle Obama em livro

Seu antecessor, "Minha História", foi aclamado pela crítica e inspirou pessoas de todas as idades com a trajetória de Michelle, desde a infância até ocupar o posto de primeira primeira-dama negra dos EUA.

No Brasil, o livro sairá em formato físico e digital pelo selo Objetiva, do Grupo Companhia das Letras.

