Nora de Joe Biden curte praia no Brasil enquanto marido enfrenta escândalo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Melissa Cohen Biden, nora do presidente americano Joe Biden, foi clicada nesta quarta-feira (30) na praia de Ipanema (zona sul do Rio). A mulher de Hunter Biden está no Brasil desde a semana passada para participar de um evento beneficente, mas também tem curtido a estadia à beira-mar.

Nascida na África do Sul, ela já havia sido fotografada na praia na semana passada. A imprensa de celebridades vem chamando a atenção para a boa forma da documentarista e ativista, que escolheu um biquíni vermelho com modelagem bem brasileira, menos coberto na parte do bumbum.

O site Radar Online, por exemplo, chamou a peça de "o menor biquíni do mundo". "É difícil acreditar que ela deu à luz Beau Biden Jr. há apenas dois anos, no início da pandemia", diz o texto.

A publicação também chama a atenção para o fato de Melissa estar se divertindo bastante ao lado de dois amigos do sexo masculino. "[Ela] foi clicada tendo o melhor momento da vida com um homem misterioso", destacou. "A mulher de Hunter e seu companheiro voltaram para suas cadeiras de praia, onde se juntou a eles um segundo homem misterioso."

Apesar das insinuações, os dois homens "misteriosos" eram o influenciador digital Kadu Dantas e o namorado dele, o empresário Peter Zawel. Os dois foram co-anfitriões do evento da Orphaned Starfish Foundation (OSF), que trouxe Melissa ao Brasil.

A ONG desenvolve centros de treinamento vocacional para órfãos, crianças indígenas e jovens vítimas do abuso e do tráfico. Recentemente, ela abriu seu primeiro centro de tecnologia LGBTQIA+ em uma favela do Rio de Janeiro.

Melissa se casou com o filho de Joe Biden em 2019. Os dois tiveram um filho, Beau, em março de 2020. Hunter já era pai de Naomi, Finnegan e Maisy, do primeiro casamento.

Vale dizer que, enquanto a mulher passeia por aqui, Hunter Biden está enfrentando um escândalo nos Estados Unidos. Nesta terça-feira (30), a rede de televisão CNN divulgou que, nas próximas semanas, várias testemunhas devem ser ouvidas em uma investigação do Departamento de Justiça sobre as atividades comerciais do filho do presidente.

A investigação é para descobrir se Hunter Biden e alguns de seus sócios teriam praticado lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e lobby estrangeiro, entre outros crimes. Até o momento, ele não foi considerado culpado de nada, e nega todas as acusações.