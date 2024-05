Noel Gallagher se defende das críticas por ter esnobado comemoração de gol do time de coração

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Torcedor do Manchester City, Noel Gallagher virou alvo de críticas de muitos fãs do time inglês. O ex-guitarrista banda Oasis foi flagrado imóvel durante a comemoração de um dos gols da equipe do atacante norueguês Erling Haaland sobre o Fulham, neste sábado (11), pela Premier League.

No vídeo, que viralizou no mundo a fora, Noel aparece solitário no meio da comemoração chamada "Poznan", quando os torcedores ingleses dão os braços, viram-se de costas para o campo e pulam nas cadeiras. Até o irmão Liam Gallagher não perdoou a falta de vibração do parente e classificou a atitude no X (ex-Twitter) como "mau comportamento".

Noel resolveu explicar sua falta de euforia em uma entrevista ao TalkSport: "Devo dizer, em minha defesa, que no sábado ainda estava sentindo os efeitos de uma noite bastante espetacular. Então, mesmo se eu quisesse participar do Poznan, acho que não teria conseguido".

Ele também deixou claro que é um torcedor mais comedido: "Eu e outras pessoas somos de uma época diferente. Torcemos e apoiamos a equipe por cerca de 50 anos, mas sabemos que a derrota faz parte. Sou mais comedido. Essa geração mais jovem acha que vamos ganhar tudo".

Depois de vencer o Fulham por 4 a 0, o Manchester City venceu o Tottenham por 2 a 0 em jogo atrasado da 34ª rodada, no Tottenham Stadium, e assumiu a liderança isolada da competição com 88 pontos e enquanto o Arsenal está na 2ª colocação, com 86. A última rodada da Premier League, que acontece neste domingo (19). Se o time de Noel Gallagher vencer o West Ham é campeão. Se empatar, precisará torcer para o Arsenal não ganhar o Everton.