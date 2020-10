Noah Centineo, elenco de 'Sintonia' e Anitta participam de festival online da Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Noah Centineo, do filme "Para Todos os Garotos que Já Amei", os protagonistas da série brasileira "Sintonia", e as cantora Pabllo Vittar e Anitta são alguns dos participantes confirmados no Tudum, festival da Netflix, que acontece online entre os dias 3 e 5 de novembro, a partir das 19h. O evento é gratuito e poderá ser visto pelos canais da plataforma no YouTube e nas redes sociais.

Esta é a segunda edição do Tudum -a primeira ocorreu no Parque Ibirapuera, em São Paulo, em janeiro deste ano. Desta vez, por causa da pandemia do novo coronavírus, o formato será virtual, com apresentação de Maisa.

Também estarão presentes no festival os atores Ashley Park e Lucas Bravo, da série "Emily em Paris", Madison Reyes e Charlie Gillepsie, de "Julie and the Phantoms", Joel Courtney, de "A Barraca do Beijo; Ana Valeria Becerril e Yankel Stevan, de "Control Z", os cantores Emicida e Gloria Groove, e o influenciador Felipe Castanhari, além de Jottapê, Bruna Mascarenhas e Christian Malheiros, de "Sintonia".

Segundo comunicado da Netflix, o evento terá surpresas como o ChatRolê, em que qualquer fã que estiver vendo o evento em casa, pode subir ao palco virtual e se encontrar com o seu ídolo. A dinâmica para se inscrever e participar da ação será explicada ao vivo, durante o Tudum. Também vão acontecer apresentações musicais, conversas com os artistas e anúncios sobre novas produções.