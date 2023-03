No Lollapalooza, Pocah pede para que 'público passe pano' caso ela erre em apresentação de programa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A passagem relâmpago de Pocah pelo camarote do Lollapalooza é um indicativo da rotina corrida da cantora, que este mês estreou como apresentadora do TVZ, programa musical do canal Multishow, do grupo Globo. Em quase uma hora no local, ela tirou fotos com fãs e também reservou um tempo para conversar com os jornalistas sobre a nova experiência.

Pocah diz que aceitou o convite por ser um desafio. "Sou cantora há 12 anos e nunca tinha sido apresentadora. Adoro desafios, faz parte do processo", reconheceu. Ela assumiu certa apreensão e até fez um pedido antecipado aos espectadores. "Por favor, passem pano para mim se eu errar na apresentação."

Mesmo na correria, ela revelou que tem estudado bastante para se aperfeiçoar na nova função. "No primeiro programa fiquei bem nervosa. É complicado (risos), mas estou muito comprometida e procurando melhorar como apresentadora", assumiu Pocah.

A cantora reconheceu que, apesar do frio constante na barriga, tem sido divertido. "Apresentar um programa é uma responsabilidade e tanta. Mas, eu estou me divertido muito e é isso que mais importa. Diversão em primeiro lugar", concluiu.