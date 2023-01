No hospital, Luciana Gimenez diz que colocou pinos para poder andar

Gimenez elogiou o tratamento que está recebendo no hospital: "Eu fui muito bem assistida e estou sendo muito bem cuidada pelos médicos aqui da estação de esqui, que estão acostumados com esse tipo de fratura. Eu não sei quando eu vou ter alta, mas a certeza é que eu estou bem".

