No Dia Mundial do Rock, veja endereços para ouvir punk, heavy metal e outras vertentes em SP

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Era a metade da década de 1950 quando o rock desembarcou no Brasil, trazendo dos Estados Unidos as primeiras influências que seriam base para a cena no país. Na época, nomes como Elvis Presley e Chuck Berry ditavam o ritmo.

Entre o fim dos anos 1960 e o início dos anos 1970, São Paulo ganhou protagonismo nacional com o sucesso d'Os Mutantes, uma das principais referências daquela geração.

"Ao mesmo tempo em que o conservadorismo aflorava após o golpe de 1964, uma juventude rebelde assumia postura questionadora em relação à música da época", afirma Ariel Uliana Junior, 65, um dos precursores do punk rock no Brasil, colecionador de discos e curador de apresentações.

Surgia, assim, uma cena urbana mais engajada, com São Paulo na vanguarda dessas mudanças, segundo Uliana.

Nomes como Secos & Molhados, Raul Seixas e Made in Brazil reforçaram o movimento artístico do gênero. No fim da década de 1970, o acesso à informação sobre o que acontecia mundo afora trouxe influências ainda mais ousadas: bandas como Motörhead (1975), Ramones (1974) e The Clash (1976) foram assimiladas pelo rock nacional.

Essa efervescência criou em São Paulo pontos de encontro da juventude que se tornaram ícones, como a estação São Bento, a Vila Carolina e a Galeria do Rock.

Entre os anos 1980 e 1990, o Brasil viu a ascensão de dezenas de bandas, como Titãs, Legião Urbana, Os Paralamas do Sucesso, Sepultura e Raimundos.

É nessa época que São Paulo ganhou suas primeiras casas especializadas no gênero --algumas, ainda perduram.

Para aproveitar o Dia Mundial do Rock, celebrado neste domingo (13), o roteiro a seguir compila espaços onde é possível curtir rock'n'roll na cidade, incluindo a programação para o fim de semana. O horário de funcionamento em alguns endereços pode variar de acordo com agenda.

Burning House

Inaugurada em janeiro, integra o circuito underground da cidade, recebendo bandas autorais de punk, hardcore e metal. Com espaço amplo, tem palco elevado. Para comer e beber, há bar que serve cervejas, drinques e doses. Neste sábado, terá shows das bandas de metal Institution, Ingräte, Militia e Escombro, a partir das 19h.

Av. Santa Marina, 247, Água Branca, região oeste. Sáb. (12), às 19h. Ingr.: R$ 20 em Sympla, @burninghousesp

Caveira Negra Rock Bar

O bar na região leste da capital abriga shows covers de bandas como AC/DC, Metallica e Led Zeppelin. Canções clássicas do rock também são tema de karaokê que rola às quintas e sextas. No sábado (12), terá shows das bandas Notícia Ruim, autoral, e Clave Noturna, de classic rock. O cardápio de comes tem opções de hambúrgueres, drinques e cervejas. Em dias promocionais, o balde de Império com seis latas custa R$ 40.

R. Mal. Barbacena, 62, Água Rasa, região leste. Qui., das 19h às 1h; sex., das 19h às 2h; sáb., das 19h às 4h, @caveiranegrarockbar

Fenda 315

Perto da avenida Pacaembu e do Minhocão, tem decoração que remonta aos pubs do subúrbio de Londres, com pôsteres, objetos e quadros dispostos pelas paredes. Recebe bandas autorais de gêneros como post-punk, darkwave, hardcore, indie e ska. Além dos shows, o espaço também uma loja de roupas vintage. Para beber, há dez opções de drinques no menu, cujos valores partem de R$ 33. O cardápio de comes oferece pequenas pizzas, que variam de R$ 40 a R$ 49. Neste sábado, terá show das bandas Phobia Punk Rockers e Bazuros, a partir das 18h, com ingressos a R$ 17,50 pelo Sympla.

R. Dr. Cândido Espinheira, 315, Perdizes, região oeste. Sex. e sáb., das 19h às 2h, @fenda315

FFFront

Endereço de programação eclética, mas com boa quantidade de shows de rock e metal. O espaço é dividido em dois. No térreo, rola discotecagem e há um balcão que serve cervejas e drinques autorais. No primeiro andar acontecem shows em um pequeno espaço, que acomoda cerca de cem pessoas.

R. Purpurina, 199, Sumarezinho, região oeste. Qui. a sáb., das 19h às 2h, @seufffront

Gaz Burning

Espécie de irmão mais velho da Burning House, também na Água Branca, promove shows em uma rua sem saída para carros, que fica ao lado da linha rubi da CPTM. A configuração do espaço deixa o público bem perto das bandas, em shows que lebram o rock de garagem. Diversa, a programação musical vai do punk ao country. Entre os drinques estão clássicos a exemplo do macunaíma (R$ 30) e do negroni (R$ 35). Para comer, há petiscos como o polvo à galega, que é grelhado e servido com batata bolinha (R$ 36), e a língua à galega, também com batata bolinha (R$ 26). No Dia do Rock, terá discotecagem e shows a partir das 16h -o couvert custa R$ 15.

Av. Santa Marina, 213, Água Branca, região oeste. Qua., das 16h às 0h. Qui. e sex., das 17h à 1h. Sáb., das 15h à 1h. Dom., das 14h às 22h, @gazburningbar

Hangar 110

Perto da estação Armênia, da linha azul do Metrô, é uma das casas de rock mais importantes da cidade. Surgiu como um espaço aberto para bandas de punk rock da cena paulistana e ajudou a apresentar grandes nomes do rock nacional, como CPM22, Fresno e NX Zero. Também recebeu atrações internacionais como The Exploited, Circle Jerks e Descendents. O próximo show na casa acontece no sábado (19), quando tocam as bandas de harcore Garage Fuzz, Bayside Kings, Maguerbes e Dharma Numb.

R. Rodolfo Miranda, 110, Bom Retiro, região central. Sáb. (19), às 19h. Ingr.: a partir de R$ 60 (inteira) em Pixelticket, @hangar110

Jai Club

Uma das queridinhas dos produtores de eventos de rock underground fica em uma casa na rua Vergueiro. Na agenda dos próximos meses estão previstos shows de bandas como Cólera e Os Replicantes, conhecidas da produção punk brasileira. Mas a lista é variada: tem festa de emo, indie e grunge. O cardápio conta com cervejas, coquetelaria, doses de cachaça e uísque. A casa recebe covers de Charlie Brown Jr. e CPM 22 nesta sexta (11).

R. Vergueiro, 2.676, Pinheiros, região oeste. Sex. (11), às 22h. Ingr.: R$ 55 em Sympla, @jaiclub

La Iglesia

Casa de shows do guitarrista Jão, do Ratos de Porão. O espaço em Pinheiros foi projetado para dar destaque para o equipamento de som. A agenda é composta por shows de metal, mas a casa abre para outros gêneros e tem apresentações de rock alternativo e j-rock, o rock japonês. O cardápio tem cervejas, drinques e doses de uísque e vodca. Empanadas (R$ 18) e batatas chips (R$ 15) são as opções de comes. Neste domingo (13), o espaço recebe as bandas The Satan's Scourge (Colômbia) e Nameless Gods, ambas de death metal, Justabeli e Kulto, de black metal. Ingressos saem a partir de R$ 25.

R. João Moura, 515 (galpão 6), Pinheiros, região oeste. Dom. (13), às 17h. Ingr.: R$ 25 em ticketcomvc, @laiglesia

Madame Underground Club

Com mais de 30 anos de história, é um dos endereços mais tradicionais da cena underground paulistana. Na Bela Vista, funciona em um casarão antigo e preserva o clima soturno e alternativo que o consagrou nos anos 1980. O repertório sonoro passeia por post-punk, darkwave, industrial e gótico, com festas temáticas, discotecagens e shows de bandas nacionais e internacionais ligadas a essas vertentes. A casa também abriga exposições, bazares e performances. O público mistura gerações de roqueiros e góticos.

R. Conselheiro Ramalho, 873, Bela Vista, região central. Sex. e sáb., das 22h às 5h. Dom., a partir das 20h, @madameclub

Manifesto Bar

A casa acumula 30 anos de serviços prestados aos roqueiros paulistanos e está de endereço novo. De 1994 até dia 31 de maio deste ano, funcionou no número 36 da rua Iguatemi, no Itaim Bibi. Agora, está na Vila Olímpia, em um espaço com capacidade para até mil pessoas. Frequentado por fãs de metal, tem shows de tributos a System of a Down, Linkin Park e Iron Maiden. Neste domingo, abre às 16h com apresentação de bandas autorais e transmição da final do Mundial de Clubes da Fifa.

R. Ramos Batista, 207, Vila Olímpia, região sul. Qui. a sáb., a partir das 20h. Dom., das 18h às 0h, @manifestobar

Morrison Rock Bar

Fundado em 1994, é um dos mais longevos bares de rock da cidade. Oferece shows covers de bandas como Foo Fighters, Alice in Chains e Slipknot, transitando entre subgêneros do ritmo musical. No domingo, terá programação especial para celebrar o Dia do Rock, com covers de Pearl Jam e Led Zeppelin.

R. Fidalga, 531, Pinheiros, região oeste. Qui. a sáb., das 21h às 4h, @morrisonrockbar_oficial

Redstar Áudio

O espaço pertence ao selo de mesmo nome, que lança bandas do punk e hardcore do circuito underground. Instalado em Pinheiros, abre para shows de quinta a domingo, com programação divulgada pelo site -além de funcionar para eventos. Na área externa, um bar serve cervejas, drinques e hambúrgueres.

R. Teodoro Sampaio, 512, Pinheiros, região oeste. De qui. a dom., @redstar.audio

Rockambole

O casarão do número 119 da rua Elmiro Braga, em Pinheiros, se tornou o ponto de encontro da geração Z. A casa, eleita por O Melhor de São Paulo como melhor custo-benefício entre casas de show, tem um custo médio de R$ 30 para apresentações nacionais. A carta de drinques apresenta caipirinhas e gim-tônicas, além de oferecer lanchinhos. Neste domingo, é palco do evento Banda de Casinha, com as bandas Tiny Moving Parts (Estados Unidos), Chão de Taco, Zero to Hero e Glover.

R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros, região oeste. Ingr.: a partir de custam R$ 300 (inteira) em Fastix, @casarockambole

Rooftop Galeria

O espaço fica em um dos principais pontos de encontro de roqueiros da capital paulista: a Galeria do Rock. Situado no quinto andar do prédio da avenida São João, o rooftop é espaçoso e tem um pequeno palco. É possível assistir aos shows sentado nas mesas e cadeiras dispostas pelo ambiente, enquanto se aproveita opções do cardápio, que tem espetinhos (R$ 15), lanche de pernil (R$ 22) e pizzas (R$ 35 cada, nos sabores de muçarela, calabresa e presunto e queijo). Neste sábado, celebra o Dia do Rock com cover de Charlie Brown Jr., a partir das 11h. Bilhetes para essa apresentação custam R$ 40 no Clube do Ingresso.

Av. São João, 439, República, região central. Sáb. (12), a partir das 11h. Ingr.: R$ 40 em Clube do Ingresso, @rooftopgaleriadorock

The Metal Bar

A casa em Pinheiros se classifica como um bar de headbanger para headbanger, termo atribuído aos fãs de heavy metal. Sua programação se concentra em apresentações de metal e suas variadas vertentes, como thrash e death. O cardápio de comes tem porção de azeitonas chilenas por R$ 20 e pão de alho a R$ 15. Já a carta de drinques tem 18 opções, com preços partindo de R$ 22. O bar também vende cervejas especiais de bandas como Krisiun e Iron Maiden.

R. Artur de Azevedo, 637, Pinheiros, região oeste Ter. a qui., das 18h às 23h. Sex. e sáb., das 18h às 4h, @themetal.bar