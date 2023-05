No Dia do Coquetel, saiba onde encontrar bons drinques por até R$ 25 em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado, dia 13, é comemorado o Dia Mundial do Coquetel. Segundo a publicação especializada Difford's Guide, foi nessa data, em 1806, que um jornal de Nova York publicou a primeira definição conhecida da palavra coquetel.

Cinco dias depois, em 18 de maio, é celebrado outro Dia do Coquetel --efeméride criada em 2016 por associações de empresas de bebidas e de barmen de Portugal e que foi incorporada pelos brasileiros, já que não há uma data oficial no calendário.

Na capital paulista, não é fácil a missão de curtir a semana etílica sem pesar tanto no bolso. Uma olhada rápida em cartas de bares mostra drinques que chegam a R$ 130 o copo.

Mas é possível beber bem sem gastar tanto e encontrar drinques por até R$ 25, entre receitas autorais e clássicas. Conheça dez opções a seguir.

Anti

O bar oferece três drinques por R$ 24 o copo. O colibri é preparado com rum, orgeat --xarope à base de amêndoas--, gengibre, laranja e limão. O campari tônica leva Campari, tônica e laranja, e o gim tônica combina limão-siciliano.

Av. Nova Cantareira, 4.473, Tucuruvi, região norte, @bar.anti

Balsa

O bar, que conta com programação de música e festas, apresenta na carta o Cynar tônica por R$ 23, e o bombeirinho, feito com cachaça, xarope de hibisco e limão-siciliano, por R$ 25.

R. Cap. Salomão, 26, Centro, @a_balsa

Bandeira Bandeira

A casa prepara coquetéis por até R$ 34. Entre os autorais, estão o sapatrícia (R$ 22), feito com vodca, licor de cranberry e limão, e o Larissinha (R$ 24), com gim, maracujá, Angostura e melaço. Na carta de clássicos, o negroni sai por R$ 22.

R. Sousa Lima, 81, Barra Funda, região oeste, @bandeirabandeirabar

Bao Bar

No cardápio de drinques a preços acessíveis estão o chevebao, que custa R$ 18 e é preparado com cachaça preta, xarope de baunilha com limão e gelo de coco. O xeque-mate leva rum, chá mate, guaraná e suco de limão por R$ 22.

R. Dr. Cesário Mota Júnior, 277, Vila Buarque, região central, @baobarsp

Cazeco

Tem três opções de drinques a R$ 25. O mexerico leva vodca, mexerica, xarope de gengibre, limão e tônica. O caldicana mistura cachaça preta, caldo de cana, suco de limão e xarope de gengibre. Já o Zeco tem sumo de acerola, vodca e xarope de laranja.

R. Barão do Bananal, 246, Pompeia, região oeste, @cazecosp

Das

No bar, o fitzgerald é montado com gim orgânico, suco de limão-siciliano, xarope de açúcar e angostura bitters. Custa R$ 25. Pelo mesmo preço é possível provar o negroni (gim, Campari e vermute).

R. Fortunato, 133, Vila Buarque, região central, @bar.das.sp

De Primeira

Com menu clássico da botecagem, a casa tocada por Julia Tricate e Gabriel Coelho serve caipirinhas de um ou três limões com cachaça a R$ 22. O Tubaina Libre leva tubaína e rum envelhecido por R$ 25. Já as batidas saem por R$ 13.

R. Aspicuelta, 271, Vila Madalena, região oeste, @deprimeira.botequim

Escarcéu

Uma das sugestões do boteco é o macunaíma, que custa R$ 24 e combina cachaça envelhecida, xarope de açúcar e bitter de anis, um tipo de erva.

R. Santa Isabel, 149, Vila Buarque, região central, @escarceubar

Es.trago

Dos mesmos donos do bar Trago, o endereço vende xeque-mate a R$ 18, gim tônica a R$ 24 e batida (de paçoca, coco ou maracujá) a R$ 20.

R. Sousa Lima, 151, Barra Funda, região oeste, @es.trago_bar

Fiíca

Na carta estão três drinques por R$ 20. O Olívia bitter é feito com vinho branco, licor de alcachofra, limão-siciliano, salmoura de azeitona e bitter de laranja. O quiridin leva rum branco, limão taiti e elixir de Abadia, e o americaninho Campari, vermute e club soda.

R. Treze de Maio, 798, Bela Vista, região central, @fiica.sp

Godê

O bar e seu anexo servem bebidas a preços amigáveis, como o rabo de galo (cachaça, Cynar e vermute), por R$ 18. O gim tônica com chá de frutas vermelhas custa R$ 24 e a caipirinha de caju e rapadura com vodca ou cachaça, R$ 20.

R. Conselheiro Nébias, 1.531, Campos Elíseos, região central, @botecogode

Ixe

Novidade na Pompeia, a casa prepara sanduíches e drinques a bons preços. O macunaíma custa R$ 20 e leva cachaça Ixe, fernet, limão e açúcar. As caipirinhas saem a R$ 20 e são feitas com cachaça Ixe ou vodca Atlantis, mais fruta e açúcar.

R. Cotoxó, 404, Pompeia, região oeste, tel. (11) 99739-5185, @ixesanduiches

Janela Bar

Todos os coquetéis têm preço fixo de R$ 18. Entre eles estão o highlander, feito com uísque, xarope de tangerina, suco de limão e refrigerante de gengibre, e o bola de fogo, com Bacco Fire --licor de vodca e canela--, xarope de maracujá, suco de limão e refrigerante de gengibre.

R. Serra de Bragança, 610, Vila Gomes Cardim, região leste, @janelabar.brasil

Noname Boteco

Conhecido pelos preços mais em conta, serve opções como o bombeirinho (R$ 23), feito com limão taiti, grenadine, xarope de hibisco e cachaça, e o negroni (R$ 25), com gim, vermute e Campari. A mimosa combina espumante e suco de laranja por R$ 23.

R. Mourato Coelho, 628, Pinheiros, região oeste, @nonameboteco

Picco

O daiquiri é o drinque mais barato do cardápio e único por R$ 25. A bebida é preparada com rum havana club, limão taiti e xarope simples. O endereço está na lista Discovery do 50 Best, que indica bares que receberam votos de especialistas da premiação.

R. Lisboa, 294, Pinheiros, região oeste, @o.picco

Pina

Na carta que lista 20 drinques, quatro deles custam R$ 24. Entre as opções estão o amaro mule, uma combinação de Cynar, Brasilberg --bebida à base de ervas aromáticas da Amazônia--, gengibre, limão taiti, mel, açúcar e água com gás, e o Sasha, com cachaça, tequila, jerez fino, pepino, limão taiti, açúcar e tintura de levedura, finalizado com sal e pimenta.

R. Brigadeiro Galvão, 177, Barra Funda, região oeste, @pina.drinques

Ref.

Serve clássicos da botecagem por preços módicos. Aqui, o xeque-mate sai por R$ 13 e o rabo de galo por R$ 20. O Maria mole, por R$ 19, mistura conhaque, vermute branco e bitter.

R. Barão de Joatinga, 36, Vila Buarque, região central, @ref.sp

Shiba Market

O espaço badalado em Pinheiros também tem drinques a preços acessíveis. Na ala dos que custam R$ 19,99 estão o Pikachu, feito com cachaça, xarope de maçã verde, tangerina, curaçau blue e energético de manga, e o Naruto, com rum, xarope de pera e limão.

R. Cunha Gago, 559, Pinheiros, região oeste, @shiba.market

Steel Bar

As cervejas são a especialidade da casa, que tem decoração de rock e um estúdio de tatuagem. Mas é possível encontrar no menu de coquetéis o cuba libre, por R$ 25, e caipirinhas por preços de R$ 22 a R$ 25.

Al. dos Jurupis, 1.796, Moema, região sul, @steelbarsp

Terr3no

Na badalada Barra Funda, serve sugestões como o daiquiri (R$ 25), com rum, limão e xarope simples. O vermute com tônica pode ser combinado a açaí, caju ou amora por R$ 22 o copo.

R. Brigadeiro Galvão, 321, Barra Funda, região oeste, @terr3no