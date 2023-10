No De Frente com Blogueirinha, Anitta fala sobre preferir homens estrangeiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta foi a entrevistada desta quarta-feira (11) do programa online De Frente Com Blogueirinha. Antes de começar o papo, a cantora acendeu um incenso e presenteou a apresentadora com cristais contra inveja e "energias negativas", em tom de risada. Assim, as duas falaram sobre o retiro espiritual da artista.

"Antes era tudo sobre eu. Agora tá tudo bem, mais zen", disse Anitta, que promete lançar um novo álbum no próximo ano após o carnaval. A artista também brincou que seus fãs oscilam, e os chamou de "demoAnitters", mas que seu disco inédito deve atender às expectativas deles. "Vai para uma coisa bem doida, sample de funk antigo e pedimos autorização para DJ Marlboro e outros assim. Lá fora, eles não entendem nosso funk e aí tem que ter toda essa explicação", completou ela.

Na semana que vem, Anitta promete lançar seu novo single, "Mil Vezes". "Quanto mais você aquece a música, mais você bomba, e quando lança tem mais números", conta ela, que prepara a divulgação de "Grip", outro single, para mais adiante.

Blogueirinha também questionou sobre o VMA e como Anitta gerencia a própria equipe. "Sabe essas pessoas que criam problema? E que ela diz que trouxe a solução? Isso irrita. Todo mundo quer mostrar que está arrasando", comenta.

Ao ser questionada sobre a diferença de se apresentar no VMA e no Multishow, Anitta caiu na gargalhada junto com a âncora. "Tem tanto tempo que não faço, que acho que não sei mais (risos). VMA são três palcos, né?! Fica mais corrido", completou ela. Sobre o EMA, Anitta acredita que todos os indicados estão "super bem", já que é por votação popular. "Estou esperançosa, meus fãs conseguem tudo. No Prêmio Multishow, acho que não vou ganhar nada... (risos) até prefiro que seja assim."

Mudando completamente de assunto, Blogueirinha perguntou sobre affairs. "Eu tô solteiríssima, porque capricorniano é muito complicado (risos). Brincadeira. Eu fiquei em março desse ano com brasileiro, mas foi a última vez", afirmou, entre risadas. "Todos os que tinham, eu já peguei, agora que sou pessoa mudada, procurar outro foco. Quero casar, mas todos conhecem só a antiga Anitta. Lá fora, eles não conhecem intimidade, então aprendi bastante a diferenciar."

"Quando vende tanto um personagem, tudo pela fama e engajamento, mas eu mudei de ideia, amadureci. Eu não acho que vale mais a pena expor tanto minha vida pessoal, e na hora de relacionamento eu atraía aquilo. Acho que expor não é imaturo, a forma que eu fazia interferia."

Anitta conta que não faria música com o nome de um romance. "Conquistei tanta coisa sozinha que não teria essa moral. Com trabalho, eu sou chata. Foi tanta pedra que não tenho coragem de dar de bandeja, e cantar pra sempre..."