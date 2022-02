No BBB22, Bárbara deve ser eliminada no paredão, segundo enquete do F5

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Bárbara deve ser a quarta eliminada no paredão do BBB 22 (Globo), na noite desta terça (15), segundo a enquete do site F5. Por volta das 20h, ela havia recebido o maior número de votos (77%). Bárbara disputa o paredão com Arthur Aguiar e Natália, que receberam 7% e 15% dos votos, respectivamente.

Dos três emparedados, apenas Arthur é do grupo Camarote, com famosos convidados para o reality. Os outros dois são do Pipoca, formado por anônimos que se inscreveram e passaram por processo seletivo.

A formação do paredão aconteceu na madrugada de segunda (14) e resultou na disputa entre Arthur, Natália e Bárbara para permanecer na casa. Laís também estava na berlinda, mas conseguiu escapar na prova bate e volta que consistia em sorte.

Jade Picon, líder da semana pela segunda vez consecutiva, não mudou seu alvo e colocou Arthur no paredão. Em seu discurso, ela afirmou que a escolha foi feita a partir da necessidade de se defender do participante, e também para não criar desavença com outra pessoa.

Natália foi a mais votada da casa com seis indicações e por isso foi direto para a disputa do bate e volta. Ela ganhou o poder de contragolpe e puxou Laís para o paredão. A sister tinha recebido três votos pela primeira vez desde que começou o programa.

A justificativa de Natália foi que a casa precisava de uma movimentação. Arthur também puxou outra pessoa e a escolhida da vez foi Bárbara, amiga de Laís. Ele demorou para decidir já que Laís era sua primeira opção.

Natália, Bárbara e Laís disputaram a prova bate e volta patrocinada pelo PicPay e tiveram que encarar a sorte ao escolherem os números corretos em uma sequência de três fases. Como de praxe, a indicação do líder não disputou a dinâmica.