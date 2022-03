No BBB 22, P.A. diz que sonhava conhecer Scooby, mas foi ignorado nas redes sociais por ele

"Impossível! Fato que eu te responderia", respondeu Pedro Scooby, com um sorriso. "Eu parei de te seguir! Porque eu mandei: 'Scooby, eu te amo' e você não me respondeu. E agora somos melhores amigos!!!", disse P.A.

"Te mandei mensagem e você não respondeu. Te marquei e escrevi 'meu sonho é te conhecer' '', disse Paulo André para Scooby, enquanto os dois tomavam banho no banheiro da casa do BBB 22.

