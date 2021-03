Nicolas Cage se casa pela quinta vez, com atriz japonesa 30 anos mais jovem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Nicolas Cage, 57, casou-se com a atriz e dançarina japonesa Riko Shibata, 26, em uma cerimônia para poucos convidados em um hotel de Las Vegas, nos Estados Unidos. O casamento foi realizado no dia 16 de fevereiro, mas a informação só foi divulgada agora.

A data da cerimônia foi escolhida para homenagear o aniversário do falecido pai de Cage, segundo a revista People. O casal trocou votos católicos e xintoístas, religião tradicional japonesa. A noiva vestia um quimono nupcial feito à mão em Kyoto, no Japão, e Cage, um smoking da marca Tom Ford.

Os dois se conheceram há mais de um ano em Shiga, no Japão. Esse é o quinto casamento do ator. Em 23 de março de 2019, ele se casou com a maquiadora Erika Koike, mas, quatro dias depois, entrou com um pedido para anular a união -que não foi atendido. Dois meses depois, Cage conseguiu o divórcio.

O ator também foi casado com Patricia Arquette, de 1995 a 2000; com Lisa Marie Presley, de 2002 a 2004; e com Alice Kim, de 2004 a 2016.

Alice e seu filho com Cage, Kal-El, 15, estiveram presentes na pequena festa realizada após o casamento, segundo a People. Além de Kal-El, Cage é pai de Weston, 30, fruto de seu breve relacionamento com a atriz Christina Fulton.