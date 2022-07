Neymar surge sem aliança e fãs especulam término com Bruna Biancardi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma de suas últimas festas durante as férias deste ano, o jogador Neymar posou com amigos sem aliança de compromisso. Por causa disso, fãs começaram a especular um possível fim do romance com a influenciadora Bruna Biancardi.

Enquanto o craque do PSG curtia um jantar em São Paulo, Bruna sumiu das redes. Sua última foto foi de três dias atrás, mas a última aparição do casal em foto foi na última semana.

Ele também foi a uma hamburgueria com amigos como o surfista Gabriel Medina e, na imagem, era possível notar a ausência do acessório.

Em Mangaratiba, no Rio, onde Neymar tem casa, ele deu uma outra festança que não contou com a presença da namorada. Entre os convidados estavam blogueiras, influenciadoras e atletas.

Nenhum dos dois comentou algo sobre um possível término. O jogador já está em Paris com a sua equipe para o começo da temporada na Europa.

Os dois estão junto pelo menos desde agosto do ano passado, quando eles foram flagrados em passeio de barco na Espanha, ao lado do filho do craque, David Lucca, a mãe do menino, Carol Dantas, além de alguns dos "parças", como são conhecidos os amigos do jogador.

Este ano, o casal tem sido visto junto com maior frequência. Em fevereiro, ela publicou nos Stories do Instagram um vídeo com várias fotos do casal em comemoração ao aniversário de 30 anos do jogador.