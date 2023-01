Neymar é visto cantando em festa durante velório de Pelé

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador do PSG Neymar foi flagrado em um vídeo cantando em uma festa enquanto Pelé era velado em Santos, na segunda-feira (2). O vídeo foi compartilhado pela cantora Ana Aoas no Instagram e por internautas no Twitter no dia do enterro do rei do futebol.

Na imagem, o jogador aparece ao lado de duas mulheres cantando pagode em um palco. "Uma noite maravilhosa em que me entreguei de corpo e alma naquilo que mais amo fazer! Que gostoso foi cantar perto da minha família que é a maior apoiadora dessa jornada! E foi uma surpresa linda cantar com esses dois!", escreveu a cantora na legenda do vídeo.

Usuários do Twitter criticaram o comportamento do jogador que está afastado dos campos após ser expulso no jogo do PSG contra o Strasbourg, pelo Campeonato Francês. Mesmo assim, ele não compareceu ao velório de Pelé e mandou seu pai como representante.

"Enquanto o maior jogador da história do futebol era velado no Brasil, a grande estrela da seleção tava em uma festa. Depois os baba ovo dele reclamam que os brasileiros sabem valorizar os ídolos sendo que ele também não sabe", escreveu a internauta @jessicasuai, que compartilhou o vídeo no Twitter.

"Olha o Neymar no velório do Pelé que teve lá em Paris e contou com banda e uma baita festa! Neymar é único, um verdadeiro ídolo para a torcida Santista, sempre será amado! Obrigado por essa homenagem ao Rei Pelé, menino Ney!", ironizou no Twitter o internauta @alobaixadaof.