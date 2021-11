Neymar diz que 'Verdades Secretas' sem Angel será sem graça, 'como arroz sem feijão'

Em janeiro deste ano, a atriz confirmou que não iria renovar seu contrato de longo prazo com a Globo. Em vez disso, passaria a trabalhar na emissora com contratos por obra, em que o artista fica vinculado apenas enquanto está no ar. Assim, teria liberdade para aceitar convites de concorrentes como a Netflix, onde apresentou o reality show Casamento às Cegas Brasil ao lado do marido, Klebber Toledo, e gravou a série "De Volta aos 15" ao lado de Maisa Silva.

"A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la exclusivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato com TV Globo no passado, decisão essa que não partiu da empresa, como foi divulgado à época", diz em nota publicada nas redes sociais.

Horas depois, a atriz divulgou nota em que rebate a Globo. Ela afirma que o destino de sua personagem, Angel, mudou, contrariando promessas que ela teria recebido, e avalia que isso teria sido uma punição da Globo por ela não ter renovado seu vínculo de longo prazo com a emissora no começo deste ano.

O anúncio do desligamento de Camila foi feito na tarde desta quarta (17), por email, pela assessoria da Globo. No comunicado, a emissora fala em exigências "inaceitáveis" da protagonista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.