Neymar dá festa em mansão após dizer que perda da Copa deixou psicológico destruído

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dias após a perda da Copa do Mundo do Qatar, Neymar, 30, e muitos outros jogadores da seleção brasileira lamentaram, em choro e pelas redes sociais, que o sonho do hexa ficaria para 2026. Neymar, inclusive, disse que seu "psicológico estava destruído". Porém, parece que a chateação já foi embora. O camisa 10 deu uma festança na mansão da irmã, Rafaella, com direito aos parças, modelos e muita diversão.

Em trechos de vídeos que circulam pelas redes sociais, algumas modelos estão acompanhadas do jogador Antony. Todos saem juntos da festa que pode ter ocorrido entre domingo (11) e segunda (12). Em determinado momento, uma das meninas fala que a "festa foi muito top, só que sem celular" e ainda pede que o jogador vá devagar com seu carro.

Uma das convidadas, uma influenciadora digital com mais de 40 mil seguidores, saiu da casa da irmã de Neymar por volta de 5h30 do dia seguinte com base numa publicação, mas após ser marcada na postagem apagou os stories em que aparecia na frente do casarão em São Paulo.

Participaram da festa outros nomes como MC Livinho, o surfista Gabriel Medina, MC Daniel e o cantor João Gomes. Curiosamente, Daniel havia recusado ir à Farofa da Gkay por querer ficar com a namorada, a atriz Mel Maia. A festa de Neymar pareceu mais indispensável para ele.

A única imagem que Neymar publicou foi uma em que assistia um filme com Medina numa sala de cinema dentro de casa, mas nada sobre eventos, festa e bebidas foi postado por ele.

Apesar de ter sido algo sigiloso, no qual era proibido o uso de celulares, a confraternização acabou vazando por conta de algumas postagens em que o próprio Neymar foi marcado. Logo, juntando uma coisa na outra, os torcedores, ainda tristes pela perda nos pênaltis para a Croácia e por ver a Argentina na final, começaram a juntar os pontos e mais uma vez cancelar Neymar.

"Tem gente triste ainda com a seleção. Neymar já está no Brasil dando festa para os jogadores e vocês sofrendo", postou o perfil de Higor. "Alguns jogadores da seleção brasileira em festa na casa de Neymar (da irmã dele na verdade) e eu aqui remoendo ainda a derrota. Errada tô eu", lamentou o perfil de Titia.