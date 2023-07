Neusa Maria Faro estreou em novelas aos 50 anos e dublou vilã de 'Jaspion'

Sua história ficou marcada pelo clássico bordão "Oswaldo, não fale assim com a mamãe". Oswaldo (Fúlvio Stefanini) era rude com a sogra Ofélia (Nicette Bruno), e Divina defendia sua mãe assim que ela se queixava.

Logo após a sua estreia, ela emendou trabalhos na TV. Sua parceria com o autor Walcyr Carrasco ficou reconhecida pelo público. O início dela foi no SBT, em "Fascinação" (1998). Depois, teve seu papel mais marcante em "Alma Gêmea" (2005), onde interpretou Divina.

A mais lembrada até hoje é a dublagem da vilã Kilmaza, da série "Jaspion" (1985), que fez enorme sucesso na Manchete no fim dos anos 1980. Ela também fez vozes de apoio para a versão brasileira de "Changeman" (1985), outro fenômeno da antiga emissora de Adolpho Bloch (1908-1995). Ela também fez vozes do anime "Zillion" (1988), mostrado por Globo e TV Gazeta de São Paulo no Brasil.

A demora se deve pela sua dedicação ao teatro. Quando começou no gênero mais popular da TV, ela já havia feito 21 peças. Sua única participação na TV, até então, foi no Teleteatro, programa da TV Cultura dos anos 1970 que emulada montagens teatrais para o público da emissora educativa.

