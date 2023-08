Neusa Borges desabafa sobre falta de reconhecimento: 'Fico chateada'

"Esse é o meu primeiro Kikito em uma longa carreira de 66 anos com mais de 25 Filmes feitos, nacionais e internacionais", começou. "A carreira de atriz não é fácil, mas é o que eu sei fazer de melhor. Fico chateada muitas vezes pela falta de consideração e reconhecimento na arte, mas digo e repito o meu talento é reconhecido pelo povo, e é por eles que eu trabalho com toda a dedicação", desabafou.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O longa "Mussum, o Filmis", de Silvio Guindane, foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado de 2023 com seis troféus como o Kikito de Melhor Filme. Uma das premiações mais comemoradas acabou sendo a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante de Neusa Borges. A atriz comemorou a conquista, mas também fez um desabafo. Ela reclamou da falta de reconhecimento do seu trabalho

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.