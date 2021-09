Netflix turbina festival criado no Brasil com Jennifer Aniston e Henry Cavill

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix divulgou nesta quarta-feira (15) o elenco da primeira edição internacional do Tudum, festival em que são anunciadas novidades sobre suas produções. Entre os escalados estão nomes como Jennifer Aniston, Henry Cavill, Chris Hemsworth e Dwayne Johnson.

O evento foi criado no Brasil e, por aqui, já contou com uma edição presencial (antes da pandemia) e outra virtual, ambas em 2020. Desta vez, o festival está marcado para o dia 25 de setembro, a partir das 13h, e também será pela internet. Os fãs poderão acompanhar por meio do canal no YouTube e pelo Twitter da empresa.

De acordo com o serviço de streaming, ao longo das três horas de evento serão 145 artistas apresentando novidades sobre mais de 70 títulos, entre filmes e séries. Serão imagens exclusivas, teasers e trailers inéditos, além de painéis com elenco e criadores de conteúdo.

Estão prometidos bate-papos sobre os episódios inéditos de sucessos como "Stranger Things", "Bridgerton", "The Witcher", "La Casa de Papel e "Cobra Kai", entre outros. Dos filmes, destaque para "Alerta Vermelho", "Não Olhe para Cima", "Resgate", "Vingança e Castigo" e "The Old Guard".

O Brasil terá um segmento exclusivo, que ganhou o nome de Mais Brasil na Tela e será apresentado por Maisa Silva. Nele, serão mostradas as primeiras cenas das séries "De Volta aos 15", que tem a própria Maisa como protagonista, e "Maldivas", que tem Bruna Marquezine e Manu Gavassi no elenco.

Antes do começo do festival, haverá também um pré-show voltado para os fãs de anime. A partir das 10h, serão mostradas as novidades sobre esse segmento no canal Netflix Anime do YouTube.

VEJA OS ARTISTAS QUE PARTICIPAM DO TUDUM:

Jennifer Aniston

Jonathan Bailey

Jason Bateman

Zazie Beetz

Halle Berry

Millie Bobby Brown

Manolo Cardona

Henry Cavill

John Cho

Lily Collins

Nicola Coughlan

Madhuri Dixit

Idris Elba

Nathalie Emmanuel

Kevin Hart

Chris Hemsworth

Dwayne Johnson

Jung Hae-in

Kai

Kim Hee-chul

Regina King

Nick Kroll

Jennifer Lawrence

Ralph Macchio

Jonathan Majors

Adam McKay

Caleb McLaughlin

Álvaro Morte

Elsa Pataky

Maite Perroni

Maitreyi Ramakrishnan

Adam Sandler

Matthias Schweighöfer

Maisa Silva

Lilly Singh

Zack Snyder

Song Kang

Alejandro Speitzer

Omar Sy

Charlize Theron

Kenjiro Tsuda

Finn Wolfhard

VEJA A LISTA DE FILMES E SÉRIES QUE TERÃO NOVIDADES MOSTRADAS NO EVENTO:

"Aggretsuko"

"Olhos de Gato"

"A Través de Mi Ventana"

"Alerta Vermelho"

"Arcane"

"Black Crab"

"Big Mouth"

"Bridgerton"

"Bright: Alma de Samurai"

"Cobra Kai"

"Colin em Preto e Branco"

"Cowboy Bebop"

"The Crown"

"De Volta Aos 15"

"Departamento de Conspirações"

"Desejo Sombrio"

"Não Olhe para Cima"

"Emily em Paris"

"Exército de Ladrões: Invasão da Europa"

"Ferida"

"Vislumbres de Anamika"

"Profecia do Inferno"

"Heeramandi"

"Human Resources"

"Interceptor"

"Jogo da Lava"

"La Casa de Papel"

"The Old Guard"

"O Homem das Castanhas"

"Ozark"

"Maldivas"

"My Name"

"Novo Mundo"

"Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: O Filme"

"Rebelde"

"Resgate"

"Ritmo Salvaje"

"Sandman"

"Sex Education'

"O Mar da Tranquilidade"

"Soy Georgina"

"Stranger Things"

"Super Crooks"

"Ultraman"

"The Umbrella Academy"

"Vikings: Valhalla"

"Vingança & Castigo"

"The Witcher"

"The Witcher: Blood Origin"

"Young, Famous and African"