Netflix divulga teaser da segunda parte da série 'Lupin'

De acordo com a Netflix, a primeira temporada da produção ficou no topo do ranking de mais assistidos da plataforma de streaming em mais de dez países. A empresa não informa se o Brasil está entre eles.

Serão mais cinco episódios inéditos com direção de Ludovic Bernard e Hugo Gélin. A tendência é que apareça na lista de novidades ainda no primeiro semestre.

No teaser, cheio de adrenalina, já é possível notar uma caçada cheia de mistérios de Assane pelo filho sequestrado. Para recuperar o jovem, ele terá de usar mais do que nunca suas habilidades de infiltração para descobrir os planos contra ele.

