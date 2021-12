Netflix destaca 'Rebelde', drama coreano e novo filme de Meryl Streep na CCXP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos paineis mais esperados deste sábado (4) na CCXP Worlds 21, a Netflix trouxe algumas novidades e destacou outras produções recém-lançadas na plataforma. O longa-metragem de Adam McKay "Não Olhe para Cima", que estreia em 24 de dezembro, foi o evento principal.

O painel abriu com uma nova animação do estúdio Aardman, responsável pelos clássicos "Fuga das Galinhas" e "Wallace & Gromit". Com apenas 30 minutos, "A Sabiá Sabiazinha" é produzida em stop-motion com todos os personagens e cenários produzidos à mão. O curta com clima natalino já está disponível na plataforma de streaming.

SÉRIES EM ESPANHOL

O elenco de "La Casa de Papel", série que estreou sua última temporada nesta semana, ganhou destaque especial. Os atores agradeceram ao público brasileiro por ajudar a transformar o seriado espanhol em um fenômeno mundial. "Pelos memes, pelas fantasias, pelo funk", citaram os atores que interpretam Berlin (Pedro Alonso) e Helsinki (Darko Peric).

Em 5 de janeiro, estreia a nova versão de "Rebelde". A trama mexicana que conquistou o mundo ganha uma repaginada, com elenco multinacional e foco na individualidade e diversidade. Em trailer com entrevistas dos atores, a série deixa claro que não é um remake da original, e sim histórias novas.

Como representante brasileira está a atriz paulista Giovanna Grigio, que interpreta a protagonista Emília.

PRODUÇÕES ASIÁTICAS

As séries sul-coreanas também ganharam muito destaque, impulsionadas pelo sucesso de recentes produções do país, como "Round 6". "O Mar da Tranquilidade", com o ator Gong Yoo ("Invasão Zumbi", "Round 6"), e a atriz Bae Doona ("Sense 8"), teve uma curta propaganda com o elenco principal; a estreia está marcada para 24 de dezembro.

A estreia da sexta temporada do anime "JoJo's Bizarre Adventure", chamada "Stone Ocean", é outro lançamento na plataforma, disponível para os assinantes desde 1º de dezembro. O trailer foi exibido junto a uma mensagem de uma das dubladoras originais da produção japonesa.

LONGAS-METRAGENS

Para os fãs de terror, a novidade foi o primeiro teaser de uma nova versão do clássico "O Massacre da Serra Elétrica". Com estreia em fevereiro de 2022, "O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface" traz o vilão original em uma realidade atualizada.

A ficção científica com pegada humorística "Não Olhe para Cima", que estreia neste mês de dezembro, foi divulgada com entrevista com o diretor Adam McKay. Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett e Ariana Grande são alguns dos nomes envolvidos no filme.

"Não Olhe para Cima" acompanha dois astrônomos que descobrem, por acidente, um meteorito que pode destruir a Terra em poucos meses. A dupla então tenta anunciar a tragédia e salvar o mundo, mas a empreitada mostra-se muito mais difícil que o esperado.