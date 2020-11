Netflix confirma versão brasileira do Queer Eye e anuncia elenco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix confirmou nesta quinta-feira (5) que está gravando uma versão brasileira de Queer Eye. O anúncio foi feito durante o Tundum, festival sobre as atrações da plataforma de streaming.

O elenco da atração também foi anunciado, embora apenas com os primeiros nomes dos brasileiros envolvidos no projeto. Os "fab five" (como são conhecidos os protagonistas da versão americana) serão: Fred (bem-estar), Guto (design), Rica (estilo), Luca (cultura) e Yohan (beleza).

Queer Eye estreou em 2018 com Antoni Porowski, Bobby Berk, Jonathan Van Ness, Karamo Brown e Tan France. O reality show mostra homens gays apresentando formas como o participante da vez pode melhorar diversos aspectos de sua vida.

A produção foi inspirada em Queer Eye For The Straight Guy, que fez sucesso entre 2003 e 2007. Na época, os protagonistas eram Carson Kressley, Jai Rodriguez, Kyan Douglas, Ted Allen e Thom Filicia.

A estreia da versão brasileira está prevista para 2021.