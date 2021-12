Netflix cancela versão americana de 'Julie e os Fantasmas' após única temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A versão americana de "Julie e os Fantasmas" foi cancelada pela Netflix nesta semana, um ano após a estreia da primeira e única temporada. O anúncio foi feito pelo diretor Kenny Ortega em seu Instagram no sábado (18). "Ficamos sabendo nesta semana que a Netflix não vai nos dar uma nova temporada", disse, em postagem com fotos de bastidores do programa. "Embora nossos corações estejam tristes, seguiremos em frente com muito orgulho do que conquistamos como equipe e da família que construímos enquanto criamos Julie". O programa é baseado numa série infantil brasileira de 2011, exibida pela Band e Nickelodeon, que também teve apenas uma temporada. O enredo acompanha a adolescente Julie (Mariana Lessa), que é ajudada por fantasmas de uma banda de rock dos anos 1980 a perder seu medo de palco para seguir carreira musical. Na versão de Kenny Ortega, a história ganha contornos um pouco mais maduros. Nela, Julie (Madison Reyes) perdeu a paixão pela música depois da morte de sua mãe. A série também inova ao incluir um relacionamento homossexual com um dos três fantasmas revelando ser gay logo no segundo episódio. Outros detalhes sobre os falecidos músicos, como a causa de suas mortes e o nível de sucesso que alcançaram em vida, também foram alterados. "Nós esperamos que vocês continuem a nos acompanhar enquanto seguimos com nossos trabalhos e carreiras", continuou Kenny Ortega, ao anunciar o cancelamento. "Boas Festas a todos. Desejo a vocês boa saúde, amor e #perfeitaharmonia em tudo que vocês buscarem!" *

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.