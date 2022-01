Netflix apresenta personagens da sexta temporada de 'Elite'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No início da tarde desta segunda (31), o perfil oficial da Netflix no Twitter anunciou alguns dos nomes escalados para reforçarem o elenco do sexto ano da série espanhola Elite. São eles: Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Ander Puig e Álex Pastrana.

Destaque no catálogo da Netflix, a série espanhola finalizou as filmagens de sua nova temporada --que deve estrear neste ano-- e anda avançada nos preparativos para a seguinte.

"Como eu ainda não tenho data da quinta temporada de 'Elite', vim adiantar uma novidade da sexta temporada pra vocês. Tem gente nova chegando em Las Encinas. Podem entrar!", anunciou a rede de streaming, com as fotos dos novos astros.

O quinto ano de 'Elite', aliás, também contará com outras novidades. As principais delas, que já foram confirmadas no ano passado, incluem o brasileiro André Lamoglia e a atriz argentina Valentina Zenere.